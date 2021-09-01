UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ДТП с украинской семьей в Австрии: в аварии погибли два ребенка

Автор: РБК-Украина

В аварии с украинской семьей в Австрии, которая произошла 31 августа, погибли два ребенка. Врачи не смогли спасти их жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kronen Zeitung.

Сообщается, что авария произошла вчера рано утром. По данным СМИ, автомобиль с итальянскими номерами сломался на трассе, остановился на третьей полосе, после чего другая машина не успела вовремя затормозить и врезалась сзади на большой скорости.

Как отметили в полиции, в первом авто находилась семья из Украины. Детей, которые были на заднем сидении, пытались реанимировать на месте. Их доставили в больницы в Вене, но вскоре умер шестилетний мальчик. Позже врачи проиграли битву за жизнь двухлетнего ребенка.

Супружеская пара получила травмы и были доставлены в больницу Бадена.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПАвстрия