Депутат Трухін заявив, що максимально сприяв поліції при реєстрації ДТП
Народний депутат Олександр Трухін заявив, що ніколи не збирався приховувати своє перебування на місці аварії, сприяв співробітникам Національної поліції в зборі інформації при реєстрації ДТП і дав всі свідчення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Трухіна "Інтерфакс-Україна".
"Відразу після інциденту я сам зв'язався з колегами з партії, повідомив про те, що трапилося. Водночас попри шок від аварії, я добровільно пред'явив документи співробітникам Національної поліції, максимально сприяв їм у зборі інформації під час реєстрації ДТП і надав усі необхідні свідчення", - заявив Трухін.
Також він підтвердив, що дійсно був на місці аварії.
"І не планував цього приховувати - ні тоді, ні зараз. Під час аварії сильно вдарився головою. Працівники швидкої допомоги, які прибули на місце події, діагностували закриту черепно-мозкову травму і гіпертонічний криз", - йдеться в тексті відповіді.
Водночас зазначає Трухін, водії всіх транспортних засобів, які були на місці інциденту, пройшли тест на драгерах, результати якого є в матеріалах розслідування. "І, наскільки мені відомо, у жодного з них показники алкоголю в крові не перевищували норми", - пише парламентарій.
"Не знаю, наскільки це доречно, але хочу подякувати всім, хто допомагав і просто навіть підійшов; це справді було дуже по-справжньому і щиро - від перехожих і водіїв, які проїжджали повз, до учасників самої аварії. Особливо щодо дітей. Наскільки я знаю, важких травм ніхто не дістав. Я не підтримую зв'язку з постраждалими, але в разі необхідності, звісно, готовий надати їм будь-яку допомогу і підтримку. Сам я наразі проходжу амбулаторне лікування і дуже просив би зрозуміти, що найближчим часом не готовий до зайвої публічності", - написав депутат, додавши, що "спостерігаючи за інформаційним фоном навколо себе, я здогадуюся про замовників. Спасибі за досвід. Час розставить все на свої місця".
Нагадаємо, ДТП за участю сталося на Бориспільській трасі 23 серпня. 31 серпня Нацполіція повідомила, що справа буде розслідуватися Державним бюро розслідувань.