ДТП із Трухіним: всі подробиці скандалу з нардепом

Після публікації відео ДТП за участю Олександра Трухіна проти нього розпочато кримінальну справу. Нардепа від "Слуги народу" підозрюють у спробі надання хабара правоохоронцям. Також його вже виключили з партії, а СН ініціювала позачергове засідання Ради для розгляду інциденту.

РБК-Україна зібрало все, що наразі відомо про скандал із Трухіним.

Відео з місця ДТП

1 лютого вийшло розслідування видання "Українська правда" про ДТП, яка сталася півроку тому на Бориспільській трасі. Одним із учасників тієї аварії був Олександр Трухін.

Журналісти опублікували відео із нагрудної камери співробітника Нацполіції. Хто був за кермом на відео не видно, однак свідок з місця події заявив, що з сидіння водія з машини виходив саме Трухін.

Крім того, патрульний, чия була камера, підтвердив, що депутат пропонував хабар, щоб залишити місце аварії. За словами поліцейського, Олександр Трухін мав ознаки сп'яніння.

Проти Трухіна відкрито кримінальну справу

В Офісі генпрокурора повідомили, що стосовно Олександра Трухіна розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 369 КК України.

Правоохоронці розслідують спробу нардепа дати хабар правоохоронцям на місці ДТП. Слідчі заходи проводитимуть детективи НАБУ.

Трухіна виключили із "Слуги народу"

2 лютого нардепа Олександра Трухіна виключили із партії "Слуга народу" після публікації відео ДТП за його участю.

Згідно із заявою голови СН Олени Шуляк, також припинено повноваження Трухіна як голови Полтавської обласної партійної організації СН.

Рада може зібратися на позачергове засідання

Голова фракції СН у парламенті Давид Арахамія ініціював позачергове засідання Верховної ради для розгляду кримінальних справ за участю нардепів, зокрема з Олександром Трухіним. На думку Арахамії, ніхто не повинен переховуватись від відповідальності за депутатським мандатом.

На засіданні хочуть заслухати міністра внутрішніх справ, генерального прокурора та голову ДБР у справах народних депутатів.

Позиція МВС

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що справу передали з Нацполіції до Держбюро розслідувань, і Олександр Трухін є спеціальним суб'єктом кримінального провадження.

Також у МВС спростували інформацію з розслідування, що Трухін нібито намагався про щось "домовитись" із міністром внутрішніх справ.

Поліцейський не підтвердив інформацію із відео з ДТП

Слідчі Державного бюро розслідувань допитали співробітника поліції, відео із особистої камери якого оприлюднили журналісти "УП". Проте працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам.

Як заявили у ДБР, слідство у справі триває. На момент виходу розслідування "УП" у розпорядженні правоохоронців не було відео з місця аварії. Його зажадають у законному порядку, і після експертизи дадуть юридичну оцінку.

Коли сталася ДТП

Аварія сталася під час в'їзду до Києва на Бориспільській трасі 23 серпня о 15:45. Автомобіль Audi, усередині якого був нардеп Олександр Трухін, в'їхав у Ford, через що той протаранив Daewoo.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 6 людей. Серед постраждалих були голова комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лішень.

Сам Трухін після аварії заявив, що не був п'яний, а працівники швидкої діагностували у нього на місці інциденту закриту черепно-мозкову травму та гіпертонічний криз. Також, за словами нардепа, він не збирався ховатися і сприяв співробітникам Нацполіції у зборі інформації при реєстрації ДТП і дав усі свідчення.