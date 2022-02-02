ДТП с Трухиным: все подробности скандала с нардепом

После публикации видео ДТП с участием Александра Трухина против него начато уголовное дело. Нардепа от "Слуги народа" подозревают в попытке дачи взятки правоохранителям. Также его уже исключили из партии, а СН инициировала внеочередное заседание Рады для рассмотрения инцидента.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент о скандале с Трухиным.

Видео с места ДТП

1 февраля вышло расследование издания "Украинская правда" о ДТП, которое произошло полгода назад на Бориспольской трассе. Одним из участников той аварии был Александр Трухин.

Журналисты опубликовали видео с нагрудной камеры сотрудника Нацполиции. Кто был за рулем на видео не видно, однако свидетель с места происшествия заявил, что с водительского сидения из машины выходил именно Трухин.

Кроме того, патрульный, чья была камера, подтвердил, что депутат предлагал взятку, чтобы покинуть место аварии. По словам полицейского, у Александра Трухина были признаки опьянения.

Против Трухина открыто уголовное дело

В Офисе генпрокурора сообщили, что в отношении Александра Трухина начато уголовное производство по ч.1 ст. 369 УК Украины.

Правоохранители расследуют попытку нардепа дать взятку правоохранителям на месте ДТП. Следственные мероприятия будут проводить детективы НАБУ.

Трухина исключили из "Слуги народа"

2 февраля нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа" после публикации видео ДТП с его участием.

Согласно заявлению главы СН Елены Шуляк, также прекращены полномочия Трухина как председателя Полтавской областной партийной организации СН.

Рада может собраться на внеочередное заседание

Глава фракции СН в парламенте Давид Арахамия инициировал внеочередное заседание Верховной рады для рассмотрения уголовных дел с участием нардепов, в том числе и с Александром Трухиным. По мнению Арахамии, никто не должен скрываться от ответственности за депутатским мандатом.

На заседании хотят заслушать министра внутренних дел, генерального прокурора и главу ГБР по делам народных депутатов.

Позиция МВД

В Министерстве внутренних дел сообщили, что дело передали из Нацполиции в Госбюро расследований, и Александр Трухин является специальным субъектом уголовного производства.

Также в МВД опровергли информацию из расследования, что Трухин якобы пытался о чем-то "договориться" с министром внутренних дел.

Полицейский не подтвердил информацию из видео с ДТП

Следователи Государственного бюро расследований допросили сотрудника полиции, видео с личной камеры которого обнародовали журналисты "УП". Однако работникам ГБР он не предоставил информации, которую сообщил журналистам.

Как заявили в ГБР, следствие по делу продолжается. На момент выхода расследования "УП" в распоряжении правоохранителей не было видео с места аварии. Его затребуют в законном порядке, и после экспертизы дадут юридическую оценку.

Когда произошло ДТП

Авария произошла при въезде в Киев на Бориспольской трассе 23 августа в 15:45. Автомобиль Audi, внутри которого находился нардеп Александр Трухин, въехал в Ford, из-за чего тот протаранил Daewoo.

В результате ДТП телесные повреждения получили 6 человек. Среди пострадавших оказался председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник Роман Лишень.

Сам Трухин после аварии заявил, что не был пьян, а работники скорой диагностировали у него на месте инцидента закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз. Также по словам нардепа, он не собирался скрываться и способствовал сотрудникам Нацполиции в сборе информации при регистрации ДТП и дал все показания.