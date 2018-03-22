У Таїланді в результаті ДТП з автобусом загинули 18 людей

В результаті ДТП в Таїланді постраждали 33 особи

У Таїланді в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з автобусом загинули 18 осіб. Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляється, пасажирський автобус потрапив у ДТП на північному сході Таїланду в провінції Накхон Ратчасима в результаті чого загинули щонайменше 18 людей, ще 33 людини постраждали.

Наголошується, що автобус з пасажирами повертався в північно-східну провінцію Каласин з далекої подорожі в приморську провінцію Чантабури, яка межує з Камбоджею.

Як повідомляє Вangkok Post, двоповерховий автобус зіткнувся з вантажівкою, після чого обидва водії втратили керування, автобус з'їхав з дороги і перекинувся, а вантажівка врізалася в дерево.

Згідно з інформацією видання, за статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, Таїланд має другий за величиною рівень смертності в світі після Лівії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київській області в результаті дорожнь-транспортної пригоди загинули чотири людини, ще одна людина постраждала.