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Інтерв'ю

У Таїланді в результаті ДТП з автобусом загинули 18 людей

НовиниНадзвичайні події    22.03.2018 - 10:42
Фото: ДТП з автобусом в Таїланді (ThosMajor twitter)
Фото: ДТП з автобусом в Таїланді (ThosMajor twitter)

В результаті ДТП в Таїланді постраждали 33 особи

У Таїланді в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з автобусом загинули 18 осіб. Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляється, пасажирський автобус потрапив у ДТП на північному сході Таїланду в провінції Накхон Ратчасима в результаті чого загинули щонайменше 18 людей, ще 33 людини постраждали.

Наголошується, що автобус з пасажирами повертався в північно-східну провінцію Каласин з далекої подорожі в приморську провінцію Чантабури, яка межує з Камбоджею.

Як повідомляє Вangkok Post, двоповерховий автобус зіткнувся з вантажівкою, після чого обидва водії втратили керування, автобус з'їхав з дороги і перекинувся, а вантажівка врізалася в дерево.

Згідно з інформацією видання, за статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, Таїланд має другий за величиною рівень смертності в світі після Лівії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київській області в результаті дорожнь-транспортної пригоди загинули чотири людини, ще одна людина постраждала.

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Теги: ДТП, авария, таиланд
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