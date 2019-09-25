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У Донецькій області сталося ДТП, постраждали діти

Новини » Надзвичайні події    25.09.2019 - 21:05
У Донецькій області сталося ДТП, постраждали діти
Фото: місце інциденту (dn.npu.gov.ua)

Дітей доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості

У Донецькій області у Маріуполі сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), на пішохідному переході збили двох дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

Зазначається, що 12-річний хлопчик та дівчина 2003 року народження переходили дорогу на зелене світло для пішоходів, коли на них наїхав автомобіль. Дітей госпіталізували з травмами.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 7.50. Постраждалих дітей доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та слідчий обласного главку поліції. Встановлено, що наїзд на дітей скоїла водійка автомобіля "Шевроле", жителька одного з місцевих сіл.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Фото: місце інциденту (dn.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у вівторок, 24 вересня, на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин у Волинській області сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода, жертвами якої стали 2 людини.

Як повідомляє РБК-Україна, 24 вересня у Дніпрі сталася ДТП з участю вантажівки та маршрутки. В результаті аварії постраждали щонайменше 11 осіб. Постраждалі з легкими та середньої ступеня тяжкості тілесними ушкодженнями були госпіталізовані.

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