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В ДТП под Славянском погибли трое людей

Новости » Происшествия    26.09.2019 - 11:11
В ДТП под Славянском погибли трое людей
Фото: место ДТП (dn.npu.gov.ua)

Среди погибших в результате ДТП под Славянском 6-летняя девочка

На автодороге Киев-Харьков-Довжанский вблизи Славянска (Донецкая область) столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли трое людей, среди которых 6-летняя девочка. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что авария произошла на выезде в Харьковскую область. Водитель автомобиля "Хюндай" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Тойота".

"Водитель и пассажиры "Хюндая" - 31-летняя женщина и ее 6-летняя дочь скончались на месте. Семья жила в Славянске", - говорится в сообщении.

Фото: место ДТП (dn.npu.gov.ua)

Кроме того, в результате ДТП пострадали две женщины-пассажира автомобиля "Тойота". Их госпитализировали.

"Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения)", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Донецкой области в Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие, на пешеходном переходе сбили двух детей.

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