ДТП под Изюмом: полиция показала видео последствий аварии с 6 жертвами

Правоохранители напоминают, что авария произошла 7 декабря утром возле села Новопавловка Изюмского района - столкнулись грузовой автомобиль TATRA, микроавтобус Nissan Primastar и автомобиль Mitsubishi. На месте погибли шесть человек: водитель и пассажиры Nissan Primastar. Двое водителей других автомобилей госпитализированы с множественными травмами.

Полиция уже открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Фото: последствия аварии под Изюмом (t.me/police_kh_region)

Что предшествовало

Напомним, о страшной аварии под Изюмом стало известно еще сегодня, 7 декабря, утром. Спасатели после прибытия на место происшествия вырезали из автомобилей пострадавших и тела погибших.

Затем полицейские сообщали о шести погибших и пяти пострадавших в результате ДТП. Но позже выяснилось, что пострадали два человека.

Правоохранители уже тогда начали устанавливать обстоятельства происшествия.