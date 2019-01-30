У ДТП в Одеській області загинули двоє працівників поліції

Двоє слідчих їхали у маршрутному таксі

Во время дорожно-транспортного происшествия в Одесской области, которая произошла вечером 29 января, погибли двое сотрудников полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook первого заместителя председателя Национальной полиции Вячеслава Аброськина.

Он сообщил, что погибли двое следователей 1994 и 1996 годов рождения - Олег Лысюк и Лариса Крамаренко.

"Вчера, в 19:00, на автодороге вблизи села Новая Долина Овидиопольского района Одесской области в результате ДТП погибли два сотрудника полиции Одесской области, двое следователей, 1994 и 1996 г.н., которые находились в маршрутном автобусе "Каролино-Бугаз - Одесса". Еще трое пассажиров получили телесные повреждения", - сообщил Аброськин.

Напомним, в Одесской области на автодороге Одесса-Овидиополь возле Гребного канала вечером во вторник, 29 января, столкнулись маршрутное такси, грузовой и легковой автомобили.

РБК-Украина писало, 26 декабря на автодороге Киев-Борисполь около села Счастливое столкнулись маршрутный автобус и грузовик, в результате аварии пострадали 8 человек.