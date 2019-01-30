У ДТП в Одеській області загинули двоє працівників поліції

Фото: загиблі працівники поліції (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Двоє слідчих їхали у маршрутному таксі

Під час дорожньо-транспортної пригоди в Одеській області, яка сталася ввечері 29 січня, загинули двоє працівники поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook першого заступника голови Національної поліції В'ячеслава Аброськіна.

Він повідомив, що загинули двоє слідчих 1994 та 1996 років народження - Олег Лисюк та Лариса Крамаренко.

"Вчора, о 19:00, на автодорозі поблизу села Нова Долина Овідіопольського району Одещини в результаті ДТП загибли два працівника поліції Одеської області, двоє слідчих, 1994 та 1996 р.н., які знаходились у маршрутному автобусі "Кароліно-Бугаз - Одеса". Ще троє пасажирів отримали тілесні ушкодження", - повідомив Аброськін.

Нагадаємо, у Одеській області на автошляху Одеса-Овідіополь біля Гребного каналу ввечері у вівторок, 29 січня, зіткнулися маршрутне таксі, вантажний та легковий автомобілі.

РБК-Україна писало, 26 грудня на автодорозі Київ-Бориспіль біля села Щасливе зіткнулися маршрутний автобус і вантажівка, в результаті аварії постраждали 8 людей.