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ДТП в Одесі: є жертви

НовиниНадзвичайні події    24.03.2018 - 21:00
Фото: в Одесі сталася смертельна ДТП
Фото: в Одесі сталася смертельна ДТП

Водій легковика не впорався з керуванням

В результаті дорожньо-транспортної пригоди в Одесі загинули дві людини. Про це повідомляє прес-служба Нацполиции регіону.

«Під час руху по вул. Дмитра Донського автомобіль марки «Toyota» зіткнувся з електроопорою. В результаті зіткнення водій транспортного засобу отримав пошкодження, а двоє його пасажирів - чоловіки 1991 та 1992 р. н., які перебували на задньому сидінні, загинули», - йдеться в повідомленні.

Зараз на місці події працюють поліцейські. Вони з'ясовують обставини ДТП, в тому числі, перевіряють наявність алкоголю в крові водія.

Нагадаємо, у Луцьку 22 березня, зіткнулися маршрутні таксі, внаслідок чого отримали поранення, 11 осіб. Про це повідомляє прес-служба поліції Волинської області.

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Теги публікації: ДТП, Одеса, Жертвы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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