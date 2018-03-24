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ДТП в Одессе: есть жертвы

НовостиПроисшествия    24.03.2018 - 21:00
Фото: в Одессе произошло смертельное ДТП
Фото: в Одессе произошло смертельное ДТП

Водитель легковушки не справился с управлением

В результате дорожно-транспортного происшествия в Одессе погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

«Во время движения по ул. Дмитрия Донского автомобиль марки «Toyota» столкнулся с электроопорой. В результате столкновения водитель транспортного средства получил повреждения, а двое его пассажиров - мужчины 1991 и 1992 г.р., которые находились на заднем сидении, погибли», говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Они выясняют обстоятельства ДТП, в том числе, проверяют наличие алкоголя в крови водителя.

Напомним, в Луцке 22 марта,  столкнулись маршрутные такси, в результате чего получили ранение 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

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Теги публикации: ДТП, Одесса, Жертвы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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