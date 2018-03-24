ДТП в Одессе: есть жертвы

Водитель легковушки не справился с управлением

В результате дорожно-транспортного происшествия в Одессе погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

«Во время движения по ул. Дмитрия Донского автомобиль марки «Toyota» столкнулся с электроопорой. В результате столкновения водитель транспортного средства получил повреждения, а двое его пассажиров - мужчины 1991 и 1992 г.р., которые находились на заднем сидении, погибли», говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Они выясняют обстоятельства ДТП, в том числе, проверяют наличие алкоголя в крови водителя.

Напомним, в Луцке 22 марта, столкнулись маршрутные такси, в результате чего получили ранение 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.