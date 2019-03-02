У ДТП під Москвою постраждали чотири українця

Фото: ДТП у новій Москві (360tv.ru)

МЗС уточнив число постраждалих громадян України

У ДТП під Москвою (Російська Федерація) постраждали четверо громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Департаменту консульської служби МЗС.

За словами українського консула, в результаті ДТП під Москвою постраждали чотири громадянина України.

"Постраждалі госпіталізовані, загрози їхньому життю немає. Забезпечується консульський супровід надання потерпілим необхідної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, аварія сталася вранці на Варшавському шосе. Постраждалі не отримали важкі травми. За уточненими даними, в ДТП потрапив автобус сполученням Москва-Київ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Польщі в смертельну ДТП потрапив автобус з українцями. В результаті трагедії загинув водій автобуса. За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що у вантажівки на трасі відірвалося колесо та потрапило в кабіну автобуса, в результаті чого останній перекинувся.

Сьогодні також стало відомо, що під Києвом співробітник поліції на смерть збив чоловіка.