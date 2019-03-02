У Москві автобус з українцями потрапив у ДТП, є постраждалі

Фото: ДТП у новій Москві (360tv.ru)

В результаті аварії постраждали не менше двох громадян України

На околиці Москви (Російська Федерація) автобус з українськими номерами потрапив в аварію, в результаті чого постраждали не менше двох громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що інцидент стався в новій Москві, автобус з українськими номерами зіткнувся з фурою. Як повідомили в екстрених службах, в результаті постраждали двоє громадян України, яких з місця аварії евакуювали вертольотом.

За уточненими даними, аварія сталася вранці на Варшавському шосе. Постраждалі не отримали важкі травми. Також повідомляється, що в ДТП потрапив автобус сполученням Москва-Київ. За деякою інформацією, всього постраждалих шестеро.

Нагадаємо, напередодні у Польщі в смертельну ДТП потрапив автобус з українцями. В результаті трагедії загинув водій автобуса. За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що у вантажівки на трасі відірвалося колесо та потрапило в кабіну автобуса, в результаті чого останній перекинувся.

Раніше також повідомлялося, що в Києві вночі автомобіль насмерть збив пішохода.