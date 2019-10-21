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ДТП з маршрутками у Львові: у міськраді уточнили число та стан здоров'я потерпілих

Новини » Надзвичайні події    21.10.2019 - 23:57
ДТП з маршрутками у Львові: у міськраді уточнили число та стан здоров'я потерпілих
Фото: ДТП у Львові (lv.npu.gov.ua)

Водій однієї із маршруток у реанімації

У Львові внаслідок ДТП за участю двох маршруток, що сталася у понеділок 21 жовтня, за медичною допомогою звернулося 14 осіб, з них троє госпіталізовані. Про це передає Львівська міська рада.

Зіткнення маршруток, сталося близько 8:20 год на вулиці Чорновола. Водій маршрутки № 31 на зупинці в'їхав у маршрутку № 53. Внаслідок ДТП постраждали пасажири та водій, які каретами швидкої допомоги доставлені до лікарні з травмами різного ступеню.

"Одна особа - водій однієї із маршруток, госпіталізований в реанімаційне відділення лікарні швидкої допомоги із попереднім діагнозом - серцевий напад. Ще одна особа госпіталізована в перше хірургічне відділення лікарні швидкої допомоги із забоєм грудної клітки і зараз є під спостереженням лікарів", - зазначили у львіській мерії.

Додали, що ще одна особа з переломом кісток носа госпіталізована у ЛОР-відділення першої міської клініки імені Князя Лева.

"Загалом у всіх постраждалих - поверхневі травми тіла: забої, садна тощо. Причини події встановлюють правоохоронні органи", - резюмували у міськраді.

Фото: ДТП у Львові (lv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Угорщині сталася дорожно-транспортна пригода за участю мікроавтобуса, в результаті якої постраждали, щонайменше, 10 громадян України.

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