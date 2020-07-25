ДТП у Кам'янці-Подільському: кількість постраждалих зросла, відкрито справу

Сьогодні стало відомо про 9 постраждалих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) в Кам'янці-Подільському за участі карети "швидкої" та легкового автомобіля. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, 30-річний водій Honda Accord не надав переваги в русі та допустив зіткнення з автівкою екстреної медичної допомоги Peugeot Boxer, яка рухалась головною дорогою з проблисковими маячками та звуковим сигналом.

Внаслідок ДТП загалом травмувались 9 осіб: водій легкового Honda Accord та троє його пасажирів, а також водій "швидкої", 63-річний лікар, 33-річна медсестра, 75-річна хвора та 46-річна жінка, яка її супроводжувала.

Нагадаємо, в результаті сьогоднішньої аварії у селі Семиполки, що поблизу Києва, постраждали 9 пасажирів рейсового автобуса, ще одна людина загинула.

Крім того, РБК-Україна раніше повідомляло, що у Харкові зіткнулися 5 автомобілів, в результаті чого постраждали люди.