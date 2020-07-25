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У ДТП під Києвом травмувалися пасажири автобуса

Київ, Субота 25 липня 2020 15:26
У ДТП під Києвом травмувалися пасажири автобуса
Фото: знак ДТП (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Постраждалих госпіталізували

В результаті сьогоднішньої аварії у селі Семиполки, що поблизу Києва, постраждали 9 пасажирів рейсового автобусу. Ще одна людина загинула.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

Попередньо, близько 6 ранку на автодорозі Київ-Чернігів Volkswagen рухаючись, в напрямку Чернігова, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою MAN.

Від зіткнення вантажівка виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з автобусом. Автобус відкинуло на узбіччя, де він перевернувся.

Пасажирів автобусу, які отримали ушкодження, шпиталізували. Смертельні травми отримав водій легковика, він загинув на місці.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди та з’ясують всі деталі.

Нагадаємо, інформація про ДТП під Києвом з'явилася сьогодні вранці. Було відомо про загиблих в результаті аварії, але жодних деталей не повідомляли.

Крім того, сьогодні у Кам'янець-Подільському Honda Accord в'їхала в автомобіль швидкої допомоги; в результаті аварії постраждали 9 людей.

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