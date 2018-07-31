ДТП з Hummer: підозрюваний не є власником автомобіля

Правоохоронці встановили власника автомобіля

Стало відомо, хто є власником автомобіля Hummer, на якому Кирило Островський збив дівчинку в центрі Києва. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"Власник автомобіля Hummer встановлений. І це не підозрюваний Островський", - розповіла вона.

Максимець додала, що клопотання про арешт автомобіля направлено до суду.

Нагадаємо, водія Островського, який у Печерському районі Києва на смерть збив 10-річну дівчинку і намагався втекти з місця аварії, взяли під варту.

Рішенням суду 23-річному підозрюваному обрано утримання під вартою до 21 вересня 2018 року. Також суд зазначив, що Островський заарештований без права застави.

У ході судового засідання прокуратура просила обрати підозрюваному утримання під вартою, побоюючись, що водій може сховатися від слідства. Однак сторона захисту просила пом'якшити міру запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту. За словами адвокатів, їх підзахисний не тікав з місця подій, а намагався надати допомогу загиблої