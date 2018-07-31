ДТП с Hummer: подозреваемый не является владельцем автомобиля

Новости Общество 31.07.2018 - 17:34
Фото: задержанный водитель Hummer (kiev.informator.ua)
Фото: задержанный водитель Hummer (kiev.informator.ua)

Правоохранители установили владельца автомобиля

Стало известно, кто является владельцем автомобиля Hummer, на котором Кирилл Островский сбил девочку в центре Киева. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Владелец автомобиля Hummer установлен. И это не подозреваемый Островский", - рассказала она.

Максимец добавила, что ходатайство об аресте автомобиля направлено в суд.

Напомним, водителя Островского, который в Печерском районе Киева насмерть сбил 10-летнюю девочку и пытался скрыться с места аварии, взяли под стражу.

Решением суда 23-летнему подозреваемому избрали содержание под стражей до 21 сентября 2018 года. Также суд отметил, что Островский арестован без права залога.

В ходе судебного заседания прокуратура просила избрать подозреваемому содержания под стражей, опасаясь, что водитель может скрыться от следствия. Однако сторона защиты просила смягчить меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. По словам адвокатов, их подзащитный не скрывался с места событий, а пытался оказать помощь погибшей

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