У Черкаській області перевернувся бензовоз та загорівся, є загиблий

Фото: перекинутий бензовоз (ck.dsns.gov.ua)

Рятувальники трьох пожежних підрозділів майже півтори години ліквідовували наслідки ДТП

Сьогодні, 7 липня, у Черкаській області на трасі Н-1 Київ - Знам’янка перевернувся бензовоз. Внаслідок чого стався розлив пального, яке миттєво спалахнуло.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, близько опівночі, 25-річний водій автомобіля МAN з причепом, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. У результаті автівка з пальним перекинулась і спалахнула.

Рятувальники трьох пожежних підрозділів майже півтори години ліквідовували наслідки ДТП. Крім того, їм вдалось знайти і винести із вогню водія, який отримав важкі опіки всього тіла. Потерпілого було терміново госпіталізовано до Кам’янської ЦРЛ, однак врятувати його не вдалось.

Нагадаємо, у понеділок, 6 липня, в Луцьку поліцейський на службовому авто врізався в стовп.

Також раніше повідомлялось, що у ДТП під Львовом загинула людина і ще троє постраждали.

Крім того, у Львівській області в аварії з мікроавтобусом постраждали 11 осіб, їх госпіталізували.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Андрій Козловський