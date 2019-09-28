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ДТП у Черкаській області: У лікарні помер один з постраждалих

Новини » Суспільство    28.09.2019 - 18:25
ДТП у Черкаській області: У лікарні помер один з постраждалих
Фото: ДТП у Черкаській області (ch.npu.gov.ua)

Остаточне число постраждалих становить 11 осіб

Один з пасажирів, які потрапили в аварію на трасі Київ-Одеса поблизу Жашкова, помер у лікарні. Про це повідомив представник поліції Черкаській області Дмитро Грищенко, передає "Громадське".

Крім того, за його словами, остаточне число постраждалих становить 11 осіб.

Нагадаємо, в суботу, 28 вересня, на автодорозі Київ-Одеса в Черкаській області сталося зіткнення маршрутки та вантажівки. За даними правоохоронців, біля Жашкова зіткнулися вантажний автомобіль DAF та маршрутний автобус Mercedes Sprinter. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 5 осіб. Всі постраждалі були госпіталізовані.

Зараз поліція вирішує питання про порушення кримінальної справи за ст. 286 Кримінального кодексу, а саме - порушення правил дорожнього руху експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Обставини аварії будуть з'ясовані в ході слідства.

Додамо, раніше у Волинській області відбулося потрійне ДТП з маршруткою. Поблизу села Годовичи сталося зіткнення мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, вантажівки DAF XF і легкового автомобіля Volvo. В результаті аварії загинули двоє пасажирів мікроавтобуса - чоловіки віком 39 та 58 років. Крім того, ще 6 чоловік отримали травми.

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