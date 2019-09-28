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ДТП в Черкасской области: В больнице скончался один из пострадавших

Новости » Общество    28.09.2019 - 18:25
ДТП в Черкасской области: В больнице скончался один из пострадавших
Фото: ДТП в Черкасской области (ch.npu.gov.ua)

Окончательное число пострадавших составляет 11 человек

Один из пассажиров, попавших в аварию на трассе Киев-Одесса вблизи Жашкова, умер в больнице. Об этом сообщил представитель полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко, передает "Громадське".

Кроме того, по его словам, окончательное число пострадавших составляет 11 человек.

Напомним, в субботу, 28 сентября, на автодороге Киев-Одесса в Черкасской области произошло столкновение маршрутки и грузовика. По данным правоохранителей, возле Жашкова столкнулись грузовой автомобиль DAF и маршрутный автобус Mercedes Sprinter. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек. Все пострадавшие были госпитализированы.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 286 Уголовного кодекса, а именно - нарушение правил дорожного движения эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами. Обстоятельства аварии будут выяснены в ходе следствия.

Добавим, ранее в Волынской области произошло тройное ДТП с маршруткой. Вблизи села Годовичи произошло столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, грузовики DAF XF и легкового автомобиля Volvo. В результате аварии погибли двое пассажиров микроавтобуса - мужчины в возрасте 39 и 58 лет. Кроме того, еще 6 человек получили травмы.

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