ДТП у Броварах: поліцейський був у нетверезому стані

Імовірного винуватця затримали

Сотрудник Национальной полиции, который утром 2 марта в Броварах Киевской области насмерть сбил пешехода, был в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Сообщается, что ДТП произошло около 06:00. По данным следствия, старший оперуполномоченный Национальной полиции за рулем автомобиля "Тойота" сбил пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет светофора. Последний в результате полученных травм погиб на месте происшествия.

"Установлено, что правоохранитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Предполагаемый виновник ДТП с места аварии скрылся, однако впоследствии сам явился в отделение полиции, где его задержали следователи Госбюро расследований. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом сотрудник полиции насмерть сбил мужчину.

Отметим, в МИД Украины уточнили, что в результате ДТП под Москвой с участием пассажирского автобуса и фуры пострадали четыре украинца.