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ДТП з автобусом українців в Польщі: число жертв зросло

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Вівторок 27 липня 2021 11:49
ДТП з автобусом українців в Польщі: число жертв зросло Фото: число жертв ДТП у Польщі зросло (Віталій Носач. РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Польщі помер ще один українець, який на минулому тижні потрапив в ДТП за участі автобуса. Число жертв зросло до двох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Польщі.

Станом на 08:30 у медичних закладах перебувають троє громадян України.

"На жаль, 2 громадян України загинули внаслідок ДТП. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Бажаємо швидкого одужання постраждалим", - повідомили у посольстві.

Нагадаємо, на трасі поблизу міста Радомско 24 липня зіткнулися легковий автомобіль Nissan Quashquai і мікроавтобус Volkswagen, в результаті постраждали семеро громадян України.

Раніше повідомлялося, що в результаті аварії з автобусом в Польщі загинув один громадянин України.

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