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У ДТП з автобусом у Польщі загинув один українець

Автор: РБК-Україна

В результаті аварії з автобусом в Польщі загинув один громадянин України. Ще четверо українських заробітчан перебувають у лікарнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника-посланця посольства в Польщі Олега Куця в ефірі "Україна 24".

"У медичних закладах перебувають четверо громадян України. Двох з виписали з лікарні. На жаль, є сумна новина про те, що один громадянин України в результаті ДТП загинув", - зазначив Куць.

За його словами, консули посольства України в Польщі виїхали до лікарень, де знаходяться українці, і знаходяться в постійному контакті з польськими правоохоронними органами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці на трасі поблизу міста Радомско зіткнулися легковий автомобіль Nissan Quashquai і мікроавтобус Volkswagen, в результаті постраждали семеро громадян України.

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