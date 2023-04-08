ДТП с автобусом Кишинев-Киев в Молдове: среди пострадавших украинцы

"Сегодня в Дрокийском районе в Молдове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который следовал из Кишинева в Киев. В результате ДТП пятеро граждан Украины получили легкие телесные повреждения", - сообщил Николенко.

По его словам, все пострадавшие были доставлены в больницу, где им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. Представитель МИД также отметил, что угроз для жизни пострадавших нет.

"Другие пассажиры продолжили движение в Киев другим предоставленным перевозчиком автобусом", - добавил Николенко.

Всего, по данным министерства, в автобусе находилось девятнадцать украинцев.

"Украинское посольство взаимодействует с молдавскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств аварии и поддерживает связь с врачами. После завершения лечения консулы помогут нашим гражданам вернуться в Украину", - добавил представитель МИД.

Напомним, сегодня мы сообщали, что в Молдове перевернулся ехавший в Киев автобус.

Также ранее мы сообщали, что на востоке Турции произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

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