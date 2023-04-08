ДТП з автобусом Кишинів-Київ в Молдові: серед постраждалих українці

"Сьогодні в Дрокійському районі в Молдові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса, який слідував із Кишиніва до Києва. Внаслідок ДТП п’ятеро громадян України отримали легкі тілесні ушкодження", - повідомив Ніколенко.

За його словами, всіх потерпілих було доставлено до лікарні, де їм наразі надається необхідна медична допомога. Речник МЗС також зазначив, що загроз для життя потерпілих немає.

"Інші пасажири продовжили рух до Києва іншим наданим перевізником автобусом", - додав Ніколенко.

Загалом, за даними міністерства, в автобусі знаходилося дев‘ятнадцять українців.

"Українське посольство взаємодіє із молдовськими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин аварії та підтримує зв’язок із лікарями. Після завершення лікування консули допоможуть нашим громадянам повернутися до України", - додав речник МЗС.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що у Молдові перекинувся автобус, що їхав до Києва.

Також раніше ми повідомляли, що на сході Туреччини сталося ДТП за участі пасажирського автобуса.

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