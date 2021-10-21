ДТП з автобусом у Київській області: серед постраждалих усі громадяни Білорусі

Близько о 15:00, поруч з містом Обухів у Київській області, сталося ДТП за участі вантажівки й пасажирського автобуса. Серед постраждалих усі громадяни Білорусі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"Як з'ясували правоохоронці, автобус, в якому перебували 17 громадян Республіки Білорусь, рухався в напрямку Києва, та не надав переваги у русі вантажівці, внаслідок чого відбулося зіткнення, під час якого автобус перевернувся", пише пресслужба.

Зазначається, що внаслідок аварії постраждали 6 громадян Білорусі. Усіх їх госпіталізували до Обухівської центральної районної лікарні.

Правоохоронці продовжують встановлювати усі обставини події.