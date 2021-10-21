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У Київській області внаслідок аварії перекинувся пасажирський автобус. Є постраждалі

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Четвер 21 жовтня 2021 19:09
У Київській області внаслідок аварії перекинувся пасажирський автобус. Є постраждалі Фото: у Київській області внаслідок аварії перекинувся пасажирський автобус (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)
Автор: Сергій Пишкін

Поруч з містом Обухів у Київській області сталася аварія за участі пасажирського автобуса та вантажівки. Відомо про постраждалих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Київської області.

Подробиці аварії, яка сталася близько о 15:00, невідомі, втім судячи з фото - внаслідок ДТП, автобус з пасажирами перекинувся.

Зазначається, що є постраждалі.

Фото: у Київській області внаслідок аварії перекинувся пасажирський автобус (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

Також можливе ускладнення руху в напрямку Кагарлика.

"Водії, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути враховуючи вказану інформацію", - пише пресслужба поліції.

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