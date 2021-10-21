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ДТП с автобусом в Киевской области: среди пострадавших все граждане Беларуси

Автор: Сергей Пышкин

Около 15:00, рядом с городом Обухов в Киевской области, произошло ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса. Среди пострадавших все граждане Беларуси.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Как выяснили правоохранители, автобус, в котором находились 17 граждан Республики Беларусь, двигался в направлении Киева, и не предоставил преимущества в движении грузовику, в результате чего произошло столкновение, во время которого автобус перевернулся", пишет пресс-служба.

Отмечается, что в результате аварии пострадали 6 граждан Беларуси. Всех их госпитализировали в Обуховскую центральную районную больницу.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в Киевской области перевернулся пассажирский автобус вследствие ДТП.

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Киевская областьДТП