ДТП с автобусом в Киевской области: среди пострадавших все граждане Беларуси

Около 15:00, рядом с городом Обухов в Киевской области, произошло ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса. Среди пострадавших все граждане Беларуси.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
"Как выяснили правоохранители, автобус, в котором находились 17 граждан Республики Беларусь, двигался в направлении Киева, и не предоставил преимущества в движении грузовику, в результате чего произошло столкновение, во время которого автобус перевернулся", пишет пресс-служба.
Отмечается, что в результате аварии пострадали 6 граждан Беларуси. Всех их госпитализировали в Обуховскую центральную районную больницу.
Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в Киевской области перевернулся пассажирский автобус вследствие ДТП.