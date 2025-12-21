RU

Общество Образование Деньги Изменения

ДТЭК, "Завертайло" и Honey установили "Елку Света" в центре Киева

Фото: в центре Киева появилась "Елка Света" 19 декабря (instagram.com/zavertailo.kyiv)
Автор: Юлия Бойко

Компания ДТЭК вместе с пекарней "Завертайло" и кондитерской Honey установили арт-объект "Елка Света" из формы энергетиков о настоящей цене света в центре Киева.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Завертайло" в Instagram.

Так, 19 декабря рядом с пекарней "Завертайло" возле Софии Киевской в центре Киева установили "Елку Света".

"Она собрана из элементов формы энергетиков, знакомой каждому украинцу по фото восстановления сетей. Данный художественный проект был инициирован командой "Завертайло" и Honey и реализован совместно с ДТЭК", - говорится в заявлении.

Отмечается, что проект посвящен всем украинским энергетикам, которые четвертый год подряд восстанавливают электроснабжение после российских атак. Арт-объект будет открыт для посетителей в течение зимних праздников по адресу: Киев, ул. Владимирская, 24А.

"Елка Света" также благодарит всех, кто поддерживает страну в темные времена: военных, медиков, учителей, коммунальщиков, фермеров, спасателей, предпринимателей - всех, кто дает хлеб, тепло, опору и помогает держать внешний и внутренний свет", - отметили в сообщении.

 

 

Ранее в машинном зале теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова, которая была разрушена российскими атаками, прозвучал рождественский "Щедрик".

