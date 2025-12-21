ДТЭК, "Завертайло" и Honey установили "Елку Света" в центре Киева

Так, 19 декабря рядом с пекарней "Завертайло" возле Софии Киевской в центре Киева установили "Елку Света".

"Она собрана из элементов формы энергетиков, знакомой каждому украинцу по фото восстановления сетей. Данный художественный проект был инициирован командой "Завертайло" и Honey и реализован совместно с ДТЭК", - говорится в заявлении.

Отмечается, что проект посвящен всем украинским энергетикам, которые четвертый год подряд восстанавливают электроснабжение после российских атак. Арт-объект будет открыт для посетителей в течение зимних праздников по адресу: Киев, ул. Владимирская, 24А.

"Елка Света" также благодарит всех, кто поддерживает страну в темные времена: военных, медиков, учителей, коммунальщиков, фермеров, спасателей, предпринимателей - всех, кто дает хлеб, тепло, опору и помогает держать внешний и внутренний свет", - отметили в сообщении.