ДТЭК привлек рекордное финансирование DFC США для энергетики Украины: почему это важно

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) одобрила финансирование проекта ДТЭК по созданию систем хранения энергии. В DFC назвали этот проект частью инвестиций в устойчивость украинской энергосистемы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.
Кредит для ДТЭК одобрил Совет директоров DFC 16 сентября. В компании отмечают, что это одно из крупнейших долговых финансовых соглашений корпорации для Украины и крупнейшее в украинском энергетическом секторе с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
Речь идет о проекте систем хранения энергии общей мощностью 200 МВт и емкостью 400 МВт/час. Системы уже работают на шести площадках центральной Украины.
Накопители способны реагировать на нарушения в работе сети за считанные миллисекунды, что помогает поддерживать стабильность украинской энергосистемы, подвергающейся российским атакам.
Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко отметил, что решение DFC свидетельствует о доверии к украинскому энергетическому сектору и привлекательности Украины для международных инвесторов.
По его словам, соглашение позволит ДТЭК как крупнейшему частному инвестору в Украине направить дополнительный капитал на проекты, направленные на усиление энергетической безопасности.
Тимченко также отметил, что при наличии соответствующих проектов и партнеров Украина может привлекать значительные объемы долгосрочного капитала для поддержки восстановления и поблагодарил DFC и правительство США за доверие к компании и поддержку энергетической устойчивости Украины.
Для проекта ДТЭК использовал системы накопления GridStack производства американской компании Fluence.
В компании отмечают, что строительство завершили через шесть месяцев, а весь портфель систем хранения ввели в эксплуатацию в сентябре 2025 года.
Генеральный директор DFC Бен Блэк заявил, что такие инвестиции должны способствовать американскому экспорту, защите критически важной инфраструктуры и ресурсов в Украине и других регионах, а также усилению позиций американских компаний на международных рынках.
В ДТЭК отмечают, что одобренное финансирование открывает путь для увеличения иностранных частных инвестиций в восстановление Украины.
Отметим, что Группа ДТЭК является крупнейшим частным инвестором в энергетическом секторе Украины. В компании работает около 55 тысяч человек, а с 2005 года она инвестировала в энергетику более 12 млрд евро.
С начала полномасштабного вторжения ДТЭК возобновил электроснабжение более 26 млн потребителей в регионах, пострадавших от боевых действий. Группа на 100% принадлежит SCM Holdings, ее конечным бенефициаром и единственным акционером является Ринат Ахметов.