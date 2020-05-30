ДТЕК став одним з кращих роботодавців України в 2019 році

Фото: працівники компанії (dtek.com)

У компанії відзначають, що в умовах стрімкої трансформації світу роль бізнесу принципово змінюється

Компанія ДТЕК увійшла в список кращих роботодавців України за версією дослідження Best Employer Survey, який щорічно проводять фахівці аудиторської компанії EY Ukraine.

Про це повідомляє прес-служба компанії, передає РБК-Україна.

Разом з ДТЕК у 2019 році найбільш популярними роботодавцями стали "Гугл", "Джапан Тобакко Інтернешнл", "Кернел", "Кока-Кола", "Майкрософт", "Нестле", "СофтСерв", "Філіп Морріс Україна", а також аудиторсько-консалтингові компанії "Великої четвірки".

Згідно з дослідженням, ключові критерії вибору роботодавця досвідченими кандидатами залишаються без змін: імідж компанії на ринку (66% відповідей респондентів), рівень заробітної плати (66%), особистісний та професійний ріст (62%), кар'єрний ріст (59%) і корпоративна культура (55%).

За словами директора з питань сталого розвитку ДТЕК Олександра Кучеренка, критерії відбору роботодавця досвідченими кандидатами можна вважати своєрідним стандартом на ринку праці, адже ці люди можуть порівняти умови роботи в різних компаніях і точно знають, яким повинен бути ідеальний роботодавець.

"В питаннях корпоративного розвитку для ДТЕК пріоритетом є сучасна система оплати праці в компанії та її рівень, надання кращих можливостей для навчання і розвитку співробітників, підтримка талановитої молоді, цінності, корпоративна культура і стандарти бізнесу", - зазначив Кучеренко.

На його думку, в умовах стрімкої трансформації світу роль компаній принципово змінюється, оскільки на них покладається соціальна роль і відповідальність за забезпечення сталого розвитку та вирішення глобальних проблем.

"Зміни неможливі без еволюції цінностей та розвитку корпоративної культури компанії. Для нас люди - головне джерело надбання конкурентної переваги ДТЕК. Це відповідає принципам Глобального договору ООН, яких дотримується наша компанія в області управління персоналом. Як відповідальний бізнес, ДТЕК інтегрував цілі сталого розвитку ООН у свою стратегію ESG", - додав Кучеренко.

Нагадаємо, раніше ДТЕК отримав нагороди за перші місця одразу у двох номінаціях VI Національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією.

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Автор: РБК-Україна