ДТЭК возобновляет электроснабжение на объекты критической инфраструктуры, - Сахарук

По его словам, подача электричества, прежде всего, восстанавливается на объекты критической инфраструктуры: прежде всего водо- и теплоснабжения. После этого энергетики приступят к восстановлению света для бытовых потребителей.

"В ближайшее время ожидается полное восстановление водоснабжения в Киеве. Проводятся работы по возвращению водоснабжения в Днепре и Одессе. Работы продолжаются", - отметил Сахарук.

Напомним, сегодня Россия совершила очередную массированную террористическую атаку на энергетические объекты Украины.

По официальной информации, по Украине было выпущено 70 ракет, из них 51 были сбиты. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры.