Курс доллара Экономика Авто Tech

ДТЭК создает возможности для привлечения иностранных инвестиций в Украину, - Тимченко

Фото: генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Юлия Бойко

Компания ДТЭК работает над созданием возможностей для иностранных компаний инвестировать в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

"Хотя инвесторы после вторжения больше сосредоточились на акциях оборонных компаний, им следует начать думать и о возможностях, которые откроет мир. ДТЭК активно работает над созданием таких возможностей. Например, мы готовимся запустить проект по строительству аккумуляторной станции мощностью 200 МВт совместно с американо-немецкой компанией Fluence", - заявил он.

Тимченко отметил, что это будет первый такой масштабный проект по строительству аккумуляторной станции в Украине и крупнейший в Восточной Европе и этот проект поможет усилить энергетическую безопасность Украины.

Также глава ДТЭК добавил, что Украина может оказаться благоприятной почвой для компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики, учитывая необходимость страны отстроиться более экологичной и устойчивой.

"Именно поэтому ДТЭК сотрудничает с Vestas, GE Vernova, Schneider Electric, Octopus Energy и другими компаниями. Мы уже построили одну ветроэлектростанцию в условиях войны, а сейчас увеличиваем ее в четыре раза", - подчеркнул Тимченко.

 

Инвестиции ДТЭК

Напомним, за последние 20 лет ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в модернизацию и развитие энергетических активов свыше 12,5 млрд евро, из которых 1,64 млрд евро - в строительство нового "зеленого" поколения.

В частности, в первом полугодии 2025 года компания ДТЭК инвестировала 2,3 млрд грн в повышение надежности электроснабжения.

