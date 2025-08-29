ДТЭК создает возможности для привлечения иностранных инвестиций в Украину, - Тимченко

Компания ДТЭК работает над созданием возможностей для иностранных компаний инвестировать в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.
"Хотя инвесторы после вторжения больше сосредоточились на акциях оборонных компаний, им следует начать думать и о возможностях, которые откроет мир. ДТЭК активно работает над созданием таких возможностей. Например, мы готовимся запустить проект по строительству аккумуляторной станции мощностью 200 МВт совместно с американо-немецкой компанией Fluence", - заявил он.
Тимченко отметил, что это будет первый такой масштабный проект по строительству аккумуляторной станции в Украине и крупнейший в Восточной Европе и этот проект поможет усилить энергетическую безопасность Украины.
Также глава ДТЭК добавил, что Украина может оказаться благоприятной почвой для компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики, учитывая необходимость страны отстроиться более экологичной и устойчивой.
"Именно поэтому ДТЭК сотрудничает с Vestas, GE Vernova, Schneider Electric, Octopus Energy и другими компаниями. Мы уже построили одну ветроэлектростанцию в условиях войны, а сейчас увеличиваем ее в четыре раза", - подчеркнул Тимченко.
Напомним, за последние 20 лет ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в модернизацию и развитие энергетических активов свыше 12,5 млрд евро, из которых 1,64 млрд евро - в строительство нового "зеленого" поколения.
В частности, в первом полугодии 2025 года компания ДТЭК инвестировала 2,3 млрд грн в повышение надежности электроснабжения.