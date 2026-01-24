ДТЭК разрывает договор с "Энергоатомом" для защиты репутации. Что произошло на энергетическом рынке?

Энергетическая компания "Д.Трейдинг", которая входит в группу ДТЭК, с целью защиты деловой репутации обратилась к государственному "Энергоатому" с предложением расторгнуть договор, который был заключен на аукционе госкомпании, результаты которого были раскритикованы из-за возможной продажи электроэнергии по низкой цене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публичную позицию компании на ее Facebook-странице .

"Д.Трейдинг" официально обратился к государственной энергогенерирующей компании "Энергоатом" с предложением прекратить дальнейшее выполнение взаимных обязательств по договору, заключенному по результатам последнего аукциона, по соглашению сторон", - говорится в сообщении.

Компания отметила, что результаты этих торгов "Энергоатома" стали предметом критики со стороны экспертной среды, при этом условия и внешние обстоятельства упомянутого аукциона не зависели от группы ДТЭК.

"Для ДТЭК безупречная репутация является безусловным приоритетом. Компания не может рисковать доверием общества и, что самое важное, добрым именем энергетиков", - добавили в частной компании.

В позиции ДТЭК подчеркивается, что на сегодняшний день энергетики работают в чрезвычайно сложных условиях - в снег, мороз, под российскими обстрелами и делают все возможное, чтобы вернуть свет.

"В этой ситуации "Д.Трейдинг" считает правильным инициировать процедуру досрочного прекращения договора с "Энергоатомом", - отмечается в сообщении.

Критика аукциона "Энергоатома"

23 января народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус написал на своей Facebook-странице, что он обратился с письмом к правительству в котором изложил детали возможной продажи значительного объема электроэнергии "Энергоатомом" по низким ценам перед периодом их вероятного роста (о чем было известно продавцу).

Герус отметил, что государственный "Энергоатом" продал объем электроэнергии мощностью 2 100 МВт накануне поднятия предельных цен на рынке. Таким образом, считает Герус, госкомпания понесла потенциальные потери в размере около 2 млрд гривен.

Депутат обратил внимание на тот факт, что "Энергоатом" мог часть законтрактованного объема не отпускать покупателям, использовав факт наличия диспетчерских ограничений, позволяющих условия договора госкомпании.

"Они и в дальнейшем отгружали полный объем, что явно свидетельствует о том, что было больше желания продать некоторым трейдерам по 7 500 грн, чем на рынке "на сутки вперед" по 12 000 грн", - прокомментировал народный депутат.