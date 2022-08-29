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ДТЕК розширює виробництво гірничого обладнання у Дніпропетровській області

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Понеділок 29 серпня 2022 16:14
ДТЕК розширює виробництво гірничого обладнання у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК розширює виробництво гірничого обладнання у Дніпропетровській області (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Після релокації виробничих потужностей машинобудівники ДТЕК Ріната Ахметова виготовляють усю номенклатура гірничого обладнання для шахтарів, що і до війни, повідомили в компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії у Facebook.

"Основні наші замовники - це українські шахти. Попереду нелегка зима, тож важливо забезпечити гірників усім необхідним, щоб підготувати країну до опалювального періоду. Буде гірниче обладнання, буде вугілля, а відтак - тепло і світло у домах українців", - заявила директора "Дружківського машинобудівного заводу" Тетяна Калугіна.

Машинобудівні підприємства ДТЕК працюють в умовах релокації вже п’ять місяців. Корум Дружківський машинобудівний завод розширює виробництво на майданчику на Дніпропетровщині.

"Попри війну і релокацію, за п’ять місяців нам вдалося виготовити понад 144 тисячі одиниць продукції. Це прохідницький комбайн КПД, колісний шахтний транспорт, анкера, протипожежні труби, транспортні візки, запчастини для гірничошахтного обладнання тощо", - повідомили в компанії.

У вересні машинобудівники планують завершити виготовлення та передати для потреб українських шахтарів черговий прохідницький комбайн КПД.

Нагадаємо, раніше в комітеті Верховної ради з питань економічного розвитку повідомили, що машинобудівні підприємства ДТЕК одними з перших успішно перенесли виробничі потужності з регіонів, де тривають бойові дії, на виробничі майданчики в безпечніших регіонах України.

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ДТЕК Дніпропетровська область
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