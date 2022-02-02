ДТЕК провів 40 капремонтів ТЕС згідно з графіком Міненерго

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву спікера ДТЕК Олександра Шевельова у Facebook.

"З 2012 по 2021 рр. (включно) вкладення компанії в модернізацію та ремонти з операційною підтримкою обладнання склали близько 28 млрд грн. З них капітальні витрати - 13,4 млрд грн. Це реконструкції, технічне переоснащення та переведення енергоблоків ТЕС на роботу на газовому вугіллі. Зі значущих - понад 20 проектів", - написав він.

Шевельов підкреслив, що ДТЕК минулого року було інвестовано 2,6 млрд грн у стабільність роботи ТЕС та проведено 30 планових ремонтів блоків.

Також він додав, що минулого року ДТЕК вимушено виводила енергоблоки ТЕС в аварійний ремонт після того, як вони працювали за максимального навантаження.

"Вони (виводи блоків у ремонт, - ред.) траплялися, перш за все, у період тривалого несення ТЕС "ДТЕК Енерго" максимального навантаження. Тобто в період, коли станції компанії працювали і за себе, і за іншу генерацію, що простоює через дефіцит палива", - наголосив Шевельов.

Він зазначив, що у найкризовіший місяць минулого року, у липні, у роботі знаходилося до 28 енергоблоків ТЕС "ДТЕК Енерго", через що добовий обсяг відпустки електроенергії збільшився майже вдвічі до 2,3 млрд кВт-год.