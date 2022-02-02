ru ua
Ср, 02 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ДТЭК провел 40 капремонтов ТЭС согласно графику Минэнерго

Новина українською →
Киев, Среда 02 февраля 2022 16:43
ДТЭК провел 40 капремонтов ТЭС согласно графику Минэнерго Фото: ДТЭК (dtek.com)
Автор: Наталия Гурковская

Компания "ДТЭК Энерго" инвестировала 28 млрд грн в модернизацию ТЭС. Средства вложили в проведение 40 капитальных ремонтов основного оборудования ТЭС в соответствии с ремонтным графиком Министерства энергетики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ДТЭК Александра Шевелева в Facebook.

"С 2012 по 2021 гг. (включительно) вложения компании в модернизацию и ремонты с операционной поддержкой оборудования составили около 28 млрд гривен. Из них капитальные расходы - 13,4 млрд грн. Это реконструкции, техническое переоснащение и перевод энергоблоков ТЭС на работу на газовом угле. Из значимых - более 20 проектов", - написал он.

Шевелев подчеркнул, что ДТЭК в прошлом году было инвестировано 2,6 млрд грн в стабильность работы ТЭС и проведено 30 плановых ремонтов блоков.
Также он добавил, что в прошлом году ДТЭК вынуждено выводила энергоблоки ТЭС в аварийный ремонт после того, как они работали при максимальной нагрузке.

"Они (выводы блоков в ремонт, - ред.) случались, прежде всего, в период длительного несения ТЭС "ДТЭК Энерго" максимальной нагрузки. То есть в период, когда станции компании работали и за себя, и за другую генерацию, простаивающую из-за дефицита топлива", - подчеркнул Шевелев.

Он отметил, что в самый кризисный месяц прошлого года, в июле, в работе находилось до 28 энергоблоков ТЭС "ДТЭК Энерго", из-за чего суточный объем отпуска электроэнергии увеличился почти в два раза до 2,3 млрд кВт-ч.

Напомним, что ранее из-за выхода в аварийный ремонт двух энергоблоков АЭС Бурштынская ТЭС ДТЭК была вынуждена перевести два своих энергоблока на работу в энергосистему Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК
NEWS
Украина и Турция завтра подпишут соглашение о ЗСТ: какие еще документы готовят
Украина и Турция завтра подпишут соглашение о ЗСТ: какие еще документы готовят
DAILY
Время говорить. Что происходит в переговорах между Украиной, Россией и Западом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Время говорить. Что происходит в переговорах между Украиной, Россией и Западом