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ДТЭК продолжит инвестировать в строительство новых "зеленых" электростанций и систем накопления энергии

Фото: Максим Тимченко (УП)
Автор: Сергей Новиков

Компания ДТЭК продолжит инвестировать средства в строительство новых "зеленых" электростанций, а также систем накопления энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в интервью УП.

"Приоритет развития зеленой генерации остается. Сегодня мы реализуем проекты по строительству ветро- и солнечных станций. Мы хотим в рамках этих проектов делать целую экосистему солнечных и ветростанций, включая системы хранения энергии", - сказал он.

Тимченко добавил, что благодаря хорошей топографии и благоприятным погодным условиям у Украины есть все возможности для развития "зеленой" генерации.

Кроме того, он подчеркнул, что корпоративная стратегия ДТЭК предполагает также развитие международных проектов "зеленой" энергетики.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.

Он подчеркнул, что у Украины огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода.

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ДТЭК