ДТЕК продовжить інвестувати в будівництво нових "зелених" електростанцій і систем накопичення енергії

"Пріоритет розвитку зеленої генерації залишається. Сьогодні ми реалізуємо проєкти з будівництва вітро- і сонячних станцій. Ми хочемо в рамках цих проєктів робити цілу екосистему сонячних і вітростанцій, включно з системами зберігання енергії", - сказав він.

Тімченко додав, що завдяки хорошій топографії та сприятливим погодним умовам Україна має всі можливості для розвитку "зеленої" генерації.

Крім того, він підкреслив, що корпоративна стратегія ДТЕК передбачає також розвиток міжнародних проєктів "зеленої" енергетики.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.

Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.