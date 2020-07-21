У ДТЕК пропонують встановити справедливі тарифи на е/е для населення

Фото: Максим Тимченко (РБК-Україна)

Населення потрібно захистити або чинними тарифами, або іншими формами підтримки

У ДТЕК пропонують встановити справедливі тарифи на електроенергію для населення. В енергохолдингу вважають, що великі споживачі повинні платити більше.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

На його думку, уряд має встановити ринкову ціну для великих споживачів, які здатні платити. Решту потрібно захистити або чинними тарифами, або іншими формами підтримки.

"Уряд найближчим часом має приймати рішення по руху і підвищенню тарифів на електроенергію для тих верств населення, які можуть платити ринкову ціну за електроенергію, і захистити той 41% споживачів сьогоднішніми тарифами, або іншими формами підтримки. І тоді у нас ситуація, в тому числі, буде вирівнюватися.

Але треба дивитися і в цілому, як працює ринок, і які механізми сьогодні є на ринку. Багато проблем виникло через те, що ми допускаємо спекуляції, допускаємо, як кажуть, торгівлю повітрям, допускаємо штучне заниження ринкової ціни і так далі. Мені здається, сьогодні подолати ці проблеми набагато важливіше, ніж підвищувати тарифи для населення", - заявив Тимченко.

Нагадаємо, ціни на електроенергію зростуть з 1 серпня, оскільки НКРЕКП збільшить тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії на 54,6%.

Також РБК-Україна писало, що 10 червня уряд підписав меморандум з виробниками відновлюваної енергетики, які погодилися знизити тарифи.