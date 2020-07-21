ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У ДТЕК пропонують встановити справедливі тарифи на е/е для населення

Київ, Вівторок 21 липня 2020 08:16
У ДТЕК пропонують встановити справедливі тарифи на е/е для населення
Фото: Максим Тимченко (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Населення потрібно захистити або чинними тарифами, або іншими формами підтримки

У ДТЕК пропонують встановити справедливі тарифи на електроенергію для населення. В енергохолдингу вважають, що великі споживачі повинні платити більше.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

На його думку, уряд має встановити ринкову ціну для великих споживачів, які здатні платити. Решту потрібно захистити або чинними тарифами, або іншими формами підтримки.

"Уряд найближчим часом має приймати рішення по руху і підвищенню тарифів на електроенергію для тих верств населення, які можуть платити ринкову ціну за електроенергію, і захистити той 41% споживачів сьогоднішніми тарифами, або іншими формами підтримки. І тоді у нас ситуація, в тому числі, буде вирівнюватися.

Але треба дивитися і в цілому, як працює ринок, і які механізми сьогодні є на ринку. Багато проблем виникло через те, що ми допускаємо спекуляції, допускаємо, як кажуть, торгівлю повітрям, допускаємо штучне заниження ринкової ціни і так далі. Мені здається, сьогодні подолати ці проблеми набагато важливіше, ніж підвищувати тарифи для населення", - заявив Тимченко.

Нагадаємо, ціни на електроенергію зростуть з 1 серпня, оскільки НКРЕКП збільшить тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії на 54,6%.

Також РБК-Україна писало, що 10 червня уряд підписав меморандум з виробниками відновлюваної енергетики, які погодилися знизити тарифи.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ДТЕКЕлектроенергія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся