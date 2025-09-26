ua en ru
ДТЭК вернул свет в Одесской области после атаки дронами

Одесса, Пятница 26 сентября 2025 18:14
ДТЭК вернул свет в Одесской области после атаки дронами Фото: энергетики вернули свет в Одесской области после атаки дронами (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Энергетики компании ДТЭК вернули свет жителям Одесской области. Их дома были без электроэнергии после атаки дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Так, в ночь с 25 на 26 сентября Одесская область подверглась очередной вражеской атаке, в результате которой остались без света дома 32 тысяч семей.

"Энергетики ДТЭК сразу приступили к аварийно-восстановительным работам как только получили разрешение военного командования и спасателей. К утру они запитали всех клиентов", - говорится в нем.

Отмечается, что всего с начала полномасштабного вторжения энергетики Одесской области возвращали свет почти двум миллионам семей, чьи дома обесточивались после обстрелов.

Ранее в сентябре энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет жителям Киевской области, чьи дома были без электроэнергии в результате массированной атаки дронами.

Добавим, что в мае энергетики ДТЭК вернули свет в дома почти 500 тысяч семей в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, которые были без электричества из-за вражеских атак.

Одесса Энергетики
