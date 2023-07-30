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ДТЭК починил поврежденное в результате непогоды оборудование и вернул свет 110 тысяч семей

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Воскресенье 30 июля 2023 20:28
ДТЭК починил поврежденное в результате непогоды оборудование и вернул свет 110 тысяч семей Фото: ДТЭК починил поврежденное в результате непогоды оборудование и вернул свет 110 тыс. семей (dtek com)
Автор: Сергей Новиков

С 27 по 28 июля энергетики ДТЭК активно работали ликвидируя последствия непогоды на Днепропетровщине и вернули свет 110 тыс. семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"ДТЭК Днепровские электросети ликвидировал последствия непогоды, которая произошла в течение 27-28 июля. Свет вернули для более 110 тысяч домов в 235 населенных пунктах, полностью или частично обесточенных", - говорится в нем.

Отмечается, что из-за грозы и сильного ветра было полностью или частично обесточено 235 населенных пунктов, 1716 трансформаторных подстанций. Для оперативной ликвидации аварий на сети из-за последствий непогоды было задействовано 120 бригад ДТЭК.

"По состоянию на утро 30 июля остаются еще поврежденными 6 линий 10 кВ, без света остаются более 500 абонентов. Энергетики планируют завершить восстановительные работы по линиям 10 кВ сегодня к концу дня. ", - подытожили в ДТЭК.

Напомним, в июне энергетики ДТЭК вернули свет для 277 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.

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ДТЭК Электроэнергия
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