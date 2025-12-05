ua en ru
ДТЭК подписал с Siemens Energy меморандум о стратегическом партнерстве

Украина, Пятница 05 декабря 2025 13:55
UA EN RU
ДТЭК подписал с Siemens Energy меморандум о стратегическом партнерстве Фото: ДТЭК подписал с Siemens Energy меморандум о стратегическом партнерстве (energo.dtek.com)
Автор: Юлия Бойко

ДТЭК и Siemens Energy подписали меморандум, который открывает новый этап сотрудничества между ведущими компаниями энергетического сектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК Рината Ахметова.

"На фоне полномасштабной войны, когда теплоэлектростанции и критическая энергетическая инфраструктура постоянно подвергаются атакам, укрепление устойчивости и модернизация сектора становятся фундаментальной необходимостью. Именно поэтому подписание Меморандума имеет стратегическое значение как для компаний, так и для страны", - говорится в нем.

Отмечается, что меморандум определяет намерение сторон развивать совместные проекты для восстановления и модернизации энергосистемы Украины, внедрения цифровых решений и подготовки инициатив, которые будут соответствовать стандартам EU Green Finance и смогут привлекать европейские "зеленые" инвестиции.

"Мы рассматриваем сотрудничество с Siemens Energy как стратегический шаг к модернизации украинской энергетики. Наши энергетики уже почти четыре года работают 24/7 под обстрелами, держа свет для страны. Но только их мужества и профессионализма недостаточно, когда враг системно уничтожает инфраструктуру. Нужны современное оборудование, быстрая логистика и надежные партнеры", - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

В ДТЭК добавили, что первым совместным шагом станет оперативное обеспечение потребностей тепловых электростанций в оборудовании, позволяющем безопасно и быстро отключать электрические линии в случае аварии или перегрузки. Это сильно сократит время на восстановление.

"Партнерство призвано усилить способность украинской энергетики быстро восстанавливаться после атак и переходить к современным, устойчивым и технологически развитым решениям", - подытожили в ДТЭК.

Напомним, что еще в 2021 году ДТЭК и Siemens Energy подписали меморандум о взаимопонимании, в котором выразили общее понимание принципов сотрудничества для развития новых проектов в энергетической сфере, которые будут направлены на модернизацию и трансформацию украинского энергетического сектора и усиление интеграции ДТЭК в европейскую бизнес-инфраструктуру и рынки.

