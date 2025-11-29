ДТЭК получил золото от Effie за кампанию "Свет держится"

В частности, ДТЭК получил награду за кампанию "Свет держится", где компания объединила украинские бренды, чтобы показать, как все они работают в условиях постоянных обстрелов.

Отмечается, что Effie Awards - это самая престижная мировая награда в области маркетинговых коммуникаций, которую получают за главное достижение в сфере - эффективность.