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ДТЭК получил восемь наград на Davos Communications Awards

Воскресенье 13 апреля 2025 11:09
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ДТЭК получил восемь наград на Davos Communications Awards Фото: ДТЭК получил восемь наград на Davos Communications Awards (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Компания ДТЭК получила шесть золотых и две серебряные награды на Davos Communications Awards.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение World Communications Forum Association (WCFA).

"Выдающиеся PR-кампании представил ДТЭК. Компания получила награды в категориях "Best Corporate affairs", "B2B Communications Campaign", "Engage for Change", "Global Communications Campaign", "Best use of Brand", "Special event", "Best Public Relations Campaign", "Best Influencer Marketing Campaign", - говорится в заявлении WCFA.

ДТЭК получил награды за две масштабные коммуникационные кампании: инсталляцию уничтоженного Россией трансформатора на Контрактовой площади в Киеве, а также за национальную кампанию "Битва за свет".

Цель этих кампаний - привлечь внимание мирового сообщества к разрушениям украинской энергетики и привлечь международные ресурсы в восстановление энергосистемы Украины.

Напомним, недавно коммуникационная кампания "Битва за свет" получила международную награду SABRE Awards - крупнейшей и самой авторитетной международной премии в сфере управления репутацией, коммуникаций и public relations.

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