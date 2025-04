ДТЭК получил восемь наград на Davos Communications Awards

"Выдающиеся PR-кампании представил ДТЭК. Компания получила награды в категориях "Best Corporate affairs", "B2B Communications Campaign", "Engage for Change", "Global Communications Campaign", "Best use of Brand", "Special event", "Best Public Relations Campaign", "Best Influencer Marketing Campaign", - говорится в заявлении WCFA.

ДТЭК получил награды за две масштабные коммуникационные кампании: инсталляцию уничтоженного Россией трансформатора на Контрактовой площади в Киеве, а также за национальную кампанию "Битва за свет".

Цель этих кампаний - привлечь внимание мирового сообщества к разрушениям украинской энергетики и привлечь международные ресурсы в восстановление энергосистемы Украины.

Напомним, недавно коммуникационная кампания "Битва за свет" получила международную награду SABRE Awards - крупнейшей и самой авторитетной международной премии в сфере управления репутацией, коммуникаций и public relations.