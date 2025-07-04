ДТЭК получил награду за лучшую программу по поддержке ветеранов

Ветеранская стратегия ДТЭК

Ранее сообщалось, что в ДТЭК Рината Ахметова создали отдельную страховую программу для ветеранов"Ветеран+".

В ней увеличен пакет медицинских услуг для ветеранов, который значительно расширяет возможности страхового полиса по сравнению со стандартным наполнением.

Добавим, что еще в прошлом году ДТЭК победил в номинации "Поддержка ветеранов" в рамках конкурса социальных проектов"Ответственная страна". В частности, компания ДТЭК внедряет комплексный подход к адаптации ветеранов при возвращении на рабочие места.

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