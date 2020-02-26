Фото: Ігор Щуров (з відкритих джерел)

Технологічний хаб на системній основі зможе залучати інновації та експертів світового ринку

В Україні створять Технологічний нафтогазовий хаб, який на системній основі зможе залучати інновації, передові технології, міжнародні стартапи та експертів світового нафтогазового ринку. Про це повідомив генеральний директор компанії "ДТЕК Нафтогаз" Ігор Щурів під час конференції Ukrainian Energy Forum, передає РБК-Україна.

"Сьогодні вся нафтогазова галузь України гостро потребує в сучасних технологіях. Нам потрібна якісна основа для підготовки до технологічних проривів як в дорозвідці та інтенсифікації діючих родовищ, так і в залученні новітніх технологій для важковидобувних запасів і розробки морського шельфу, яких в Україні в принципі немає. Саме з цією метою "ДТЕК Нафтогаз" приступив до реалізації масштабного національного проекту - створення Технологічного нафтогазового хабу, який сформує нові тенденції розвитку галузі", - заявив Щуров.

За його словами, мета хабу - створити ефективний інструмент для залучення в Україну нових технологій і майданчик, де будуть вирішуватися складні кейси газодобувних компаній для збільшення видобутку природного газу.

Рівноправними учасниками Технологічного хабу стануть видобувні й сервісні компанії, наукові локальні та міжнародні інституції, стартапи. Як зазначив спікер, стратегічними партнерами в цьому питанні ініціатори проекту бачать уряд і освітній сектор.

"Саме це стане рушійною конкурентоздатною силою для країни та забезпечить досягнення енергетичної незалежності України", - додав Щуров.

Як раніше писало РБК-Украина, "ДТЕК Нафтогаз" інвестує понад 10 млрд грн в український газовидобуток. Зокрема, компанія має намір продовжувати реалізацію програми буріння глибоких свердловин.