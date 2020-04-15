У "ДТЕК Нафтогаз" відбулася перша зміна вахти на ізольованих виробничих об'єктах

На виробничих об'єктах "ДТЕК Нафтогаз" відбулася зміна вахтового персоналу після тритижневої капсульної ізоляції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як повідомили в прес-службі, для запобігання ризику поширення коронавірусної інфекції, всім співробітникам, які заступили на чергову вахту, були проведені ПЛР-тести на COVID-19, результати яких виявилися негативними.

Нова вахта і всі наступні зміни виробничого персоналу працюватимуть в режимі 14-денного капсулювання

Режим ізольованої роботи в "ДТЕК Нафтогаз" був введений 24 березня з метою забезпечення здоров'я співробітників компанії та їх сімей, а також для безперервності процесу видобутку природного газу. Перша вахта тривала три тижні, після чого всі співробітники протягом п'яти днів поступово були замінені іншими працівниками.

Перевахтовка супроводжувалася строгими санітарно-гігієнічними процедурами. Так, всім співробітникам були зроблені ПЛР-тести на коронавірус. Тільки після отримання негативних результатів тестів персонал був допущений на виробничі об'єкти. У жодного співробітника ДТЕК Нафтогаз не виявлений вірус COVID-19.

"Компанія докладає максимум зусиль для того, щоб протистояти поширенню коронавірусної інфекції й, в першу чергу, забезпечити здоров'я наших співробітників та їх сімей. Тому ми своєчасно перейшли на спеціальний режим роботи – ізольований для виробничого персоналу і віддалений – для офісних співробітників, на всіх об'єктах строго дотримуються всіх санітарно-гігієнічних норм. Вірю, що свідоме ставлення кожної людини до дотримання карантинних заходів допоможе нашій країні впоратися з цим викликом", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Нафтогаз" Ігор Щуров.

Нагадаємо, ДТЕК - найбільший приватний інвестор в енергетику України. Група розвиває бізнеси з видобування природного газу та вугілля, відновлюваної та теплової генерації електроенергії, розподілу та постачання електроенергії електромережами, постачання електроенергії клієнтам, впровадження енергоефективних рішень, зарядці електромобілів.

"ДТЕК Нафтогаз" - найбільша приватна газовидобувна компанія в Україні. У 2019 р. видобуто 1,66 млрд куб. м природного газу, що є історичним рекордом серед приватних газовидобувних компаній у галузі. З 2013 р. "ДТЕК Нафтогаз" збільшив видобуток газу більш ніж у 3 рази, продемонструвавши стрімку динаміку розвитку у газовидобувному секторі країни.

У 2019 році капітальні вкладення ДТЕК склали 23 млрд грн, податкові відрахування - 23,4 млрд грн. У ДТЕК працюють 70 тис. співробітників. 100% компанії належить SCM Limited. Кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.